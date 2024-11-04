У Харкові від удару КАБ ледь не загинула частина команди "Труха Харків" (фото і відео)

Росіяни вчергове атакували житлові райони Харкова

У ніч на 4 листопада армія РФ вкотре атакувала Харків за допомогою КАБ. Постраждало щонайменше 14 людей, серед яких — і представники команди Telegram-каналу "Труха Харків".

Як повідомляється у соцмережі, поранення отримали адміністратор та редактор ресурсу. На момент російського удару вони обоє перебували на шляху до власних домівок.

"Вони їхали додому на автівці, коли поруч вибухнула бомба", — інформують інші члени команди.

Наразі постраждалі представники "Труха Харків" знаходяться у лікарні під наглядом медиків.

Як відомо, у ніч із 3 на 4 листопада російські війська скинули КАБи одразу на кілька районів Харкова. В одному із них бомба пошкодила місцевий супермаркет "РОСТ" та навколишні багатоповерхівки. Саме в цей момент повз проїздила машина із представниками команди "Трухи". На фото та відео з місця подій чітко видно, наскільки сильно пошкоджений транспортний засіб, та інші негативні наслідки російської атаки.

Нагадаємо, що загалом серед постраждалих цієї ночі харків'ян є щонайменше четверо поліцейських.