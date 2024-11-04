Росіяни знову тероризують Харків КАБами: пошкоджено багатоповерхівки, супермаркет, є поранені (фото, відео)

Окупанти намагалися зруйнувати супермаркет та один з найбільших ринків Харкова

Росіяни ввечері 3 листопада вже вчергове завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Російські літаки традиційно цілили по цивільній інфраструктурі, намагаючись поранити та вбити якнайбільше цивільного населення.

Про атаку росіян повідомив мер міста Ігор Терехов та харківські інформаційні канали. За даними Терехова, внаслідок атаки КАБами у місті вже 11 постраждалих.

"За наявною інформацією — влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. За попередньою інформацією пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках є вибиті шибки… На цю хвилину маємо 11 постраждалих", – написав він.

Також трохи пізніше Терехов додав, що другим КАБом окупанти намагалися поцілити в ринок у Холодногірському районі. На щастя, там нікого не було, тому без постраждалих. За даними прокуратури, авіабомба впала у річку біля Центрального ринку: це один з найбільших ринків міста після Барабашово, зруйнованого російськими обстрілами на початку війни.

Як повідомлялося раніше, росіяни ввечері 28 жовтня обстріляли Харків та влучили авіабомбою по будівлі Держпрому. Ця будівля є символом міста та знаходилася під посиленим захистом ЮНЕСКО. Оскільки Держпром є архітектурною пам’яткою, то на його повне відновлення може піти багато років.

Росіяни ввечері 30 жовтня вдарили авіабомбою по житловій багатоповерхівці у Харкові. Будівля зазнала суттєвих пошкоджень. Загинуло троє людей, в тому числі дитина.