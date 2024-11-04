Россияне снова терроризируют Харьков КАБами: повреждены многоэтажки, супермаркет, есть раненые (фото, видео)

Оккупанты пытались разрушить супермаркет и один из крупнейших рынков Харькова

Россияне вечером 3 ноября уже в очередной раз нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские самолеты традиционно целили по гражданской инфраструктуре, пытаясь ранить и убить как можно больше гражданского населения.

Об атаке россиян сообщил мэр города Игорь Терехов и харьковские информационные каналы. По данным Терехова, в результате атаки КАБами в городе уже 11 пострадавших.

"По имеющейся информации — попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенный возле многоэтажных домов. По предварительной информации повреждены линии электропередач и наземного электротранспорта. В близлежащих домах есть выбитые стекла… На данный момент имеем 11 пострадавших", – написал он.

Также чуть позже Терехов добавил, что вторым КАБом оккупанты пытались попасть в рынок в Холодногорском районе. К счастью, там никого не было, потому обошлось без пострадавших. По данным прокуратуры, авиабомба упала в реку возле Центрального рынка: это один из самых больших рынков города после Барабашово, разрушенного российскими обстрелами в начале войны.

Как сообщалось ранее, россияне вечером 28 октября обстреляли Харьков и попали авиабомбой по зданию Госпрома. Это здание было символом города и находилось под усиленной защитой ЮНЕСКО. Поскольку Госпром является архитектурным памятником, то на его полное восстановление может уйти много лет.

Россияне вечером 30 октября ударили авиабомбой по жилой многоэтажке в Харькове. Здание получило существенные повреждения. Погибли три человека, в том числе ребенок.