В Харькове от удара КАБ чуть не погибла часть команды "Труха Харьков" (фото и видео)
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Россияне в очередной раз атаковали жилые районы Харькова.
В ночь на 4 ноября армия РФ в очередной раз атаковала Харьков с помощью КАБ. Пострадали по меньшей мере 14 человек, среди которых и представители команды Telegram-канала "Труха Харьков".
Как сообщается в соцсети, ранения получили администратор и редактор ресурса. К моменту российского удара они оба находились на пути к собственному дому.
"Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба", — информируют другие члены команды.
Пострадавшие представители "Труха Харьков" находятся в больнице под наблюдением медиков.
Как известно, в ночь с 3 на 4 ноября российские войска сбросили КАБы сразу на несколько районов Харькова. В одном из них бомба повредила местный супермаркет "РОСТ" и окрестные многоэтажки. Именно в этот момент мимо проезжала машина с представителями команды "Трухи". На фото и видео с места событий четко видно, насколько сильно повреждено транспортное средство, и другие негативные последствия российской атаки.
Напомним, что в общей сложности среди пострадавших этой ночью харьковчан есть по меньшей мере четверо полицейских.