В Харькове от удара КАБ чуть не погибла часть команды "Труха Харьков" (фото и видео)

Россияне в очередной раз атаковали жилые районы Харькова.

В ночь на 4 ноября армия РФ в очередной раз атаковала Харьков с помощью КАБ. Пострадали по меньшей мере 14 человек, среди которых и представители команды Telegram-канала "Труха Харьков".

Как сообщается в соцсети, ранения получили администратор и редактор ресурса. К моменту российского удара они оба находились на пути к собственному дому.

"Они ехали домой на автомобиле, когда рядом взорвалась бомба", — информируют другие члены команды.

Пострадавшие представители "Труха Харьков" находятся в больнице под наблюдением медиков.

Как известно, в ночь с 3 на 4 ноября российские войска сбросили КАБы сразу на несколько районов Харькова. В одном из них бомба повредила местный супермаркет "РОСТ" и окрестные многоэтажки. Именно в этот момент мимо проезжала машина с представителями команды "Трухи". На фото и видео с места событий четко видно, насколько сильно повреждено транспортное средство, и другие негативные последствия российской атаки.

Напомним, что в общей сложности среди пострадавших этой ночью харьковчан есть по меньшей мере четверо полицейских.