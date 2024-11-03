Київ та низку регіонів України всю ніч кошмарили "шахеди": де пролунали вибухи

У столиці на місці падіння уламків виникла пожежа

В ніч на неділю, 3 листопада, Росія в черговий раз атакувала Україну та Київ "шахедами". Вибухи лунали у кількох містах з ранку.

Як зазначають монітори, зафіксовано рух російських дронів у кількох напрямках на Півночі та Півдні країни.

О 6:08 вибухи пролунали в Києві та на Одещині. За даними Повітряних сил України, "шахеди" постійно змінюють курс, під час тривоги слід знаходитись в укритті.

"Атака ворожих БпЛА продовжується. Сили ППО працюють по цілях", — написала Київська міська військова адміністрація.

Наразі зафіксовано падіння уламків в Шевченківському районі столиці. Внаслідок чого виникла пожежа. Проте даних щодо постраждалих ще немає.

Місцеві канали повідомляли зранку, що зафіксовано кілька "шахедів" над столицею, додаючи: "Дуже гучно у місті!".

Зауважимо, що вибухи вночі та зранку 3 листопада пролунали у Старокостянтинові, Харкові, на Сумщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Одещині.

"Кіровoградщина, Полтавщина — вибухи. Kиїв, Одещина — вибухи", — пишуть монітори.

Нагадаємо, що російські війська вже другий день поспіль кошмарять столицю "шахедами". Адже у суботу, 2 листопада, в Києві лунали вибухи протягом дня, атака тривала майже десять годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у тимчасово окупованому Криму вночі 3 листопада прогриміли потужні вибухи. Попередньо, під атакою перебували військові об'єкти російських окупантів у декількох районах півострова.