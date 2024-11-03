Киев и ряд регионов Украины всю ночь кошмарили "шахеды": где раздались взрывы

В столице на месте падения обломков возник пожар

В ночь на воскресенье, 3 ноября, Россия в очередной раз атаковала Украину и Киев "шахедами". Взрывы раздавались в нескольких городах с утра.

Как отмечают мониторы, зафиксировано движение российских дронов по нескольким направлениям на Севере и Юге страны.

В 6:08 взрывы прогремели в Киеве и в Одесской области. По данным Воздушных сил Украины, "шахеды" постоянно меняют курс, во время тревоги следует находиться в укрытии.

"Атака враждебных БПЛА продолжается. Силы ПВО работают по целям", — написала Киевская городская военная администрация.

В настоящее время зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе столицы. В результате возник пожар. Однако данных о пострадавших еще нет.

Местные каналы сообщали с утра, что зафиксировано несколько "шахедов" над столицей, добавляя: "Очень громко в городе!".

Заметим, что взрывы ночью и утром 3 ноября прогремели в Староконстянтинове, Харькове, Сумской, Житомирской, Кировоградской, Одесской областях.

"Кировоградщина, Полтавщина — взрывы. Киев, Одесщина — взрывы", — пишут мониторы.

Напомним, что российские войска уже второй день подряд кошмарят столицу "шахедами". Ведь в субботу, 2 ноября, в Киеве раздавались взрывы в течение дня, атака продолжалась около десяти часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во временно оккупированном Крыму ночью 3 ноября прогремели мощные взрывы. Предварительно под атакой находились военные объекты российских оккупантов в нескольких районах полуострова.