Масштабная атака БПЛА продолжается: в Киеве во время тревоги раздаются взрывы

Киев переживает массированную атаку БПЛА, которая продолжается еще с ночи..

В Киеве третий раз за утро объявлена воздушная тревога. Столица Украины подвергается массированной атаке беспилотников с ночи.

По данным мониторинговых систем, БПЛА двигался со стороны Борисполя в направлении левобережья Киева. Впоследствии воздушная цель изменила курс и направилась к востоку между Броварами и Борисполем. Еще один Шахед двигается над Киевским водохранилищем, вектор Вышгород.

Обновлено в 13:06. В Киеве опять объявили воздушную тревогу. Как сообщают Воздушные сили ВСУ, БПЛА приближается к столице с северного направления.

Обновлено в 12:47. Отбой воздушной тревоги.

Обновлено в 12:41. Как сообщают в КОВА, вследствие атаки БПЛА повреждено линию электропередач. Без света осталось 1860 пользователей в одном из населенных пунктов области. Атака дронами в Киевскую область продолжается уже более 8 часов. В четырех районах области повреждены 8 частных домов, квартира в многоэтажном доме, два хозяйственных постройки. Также обломок попал в комбайн – он сгорел.

В результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в шести районах города. Повреждения получили жилые дома, в нескольких местах возникли пожары на разных этажах многоэтажек.

Во время атаки пострадала 82-летняя женщина. По информации медиков, пострадавшая находится в состоянии средней тяжести.

Силы противовоздушной обороны активно отрабатывали по воздушным целям всю ночь. Пока ситуация напряженная, поскольку БПЛА продолжают представлять угрозу для столицы и окрестностей.

Местные власти призывают жителей города не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности. БПЛА постоянно меняют курс.

В 12:15 сообщили, что в столице слышны взрывы. Работает ПВО.

Ранее "Телеграф" также писал, что российские "шахеды" стали еще опаснее. Что изменилось, рассказал эксперт.