Россияне атаковали Киев "шахедами". Обломки упали в шести районах, есть пострадавший и разрушения, обновляется (фото)

Повреждены дома и машины

В ночь на субботу, 2 ноября, россияне атаковали Киев "шахедами". Работала ПВО, обломки вражеских беспилотников упали в шести районах столицы, есть пострадавший.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Соломенском районе города, на территории жилой застройки. Предварительно, в нескольких домах повреждено остекление окон. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", — сообщил в Telegram начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, добавив, что также повреждено по меньшей мере пять припаркованных легковых автомобилей.

Обновлено 9:20 По состоянию на эту минуту в результате атаки дронов вооруженных сил РФ по Киеву предварительно зафиксировано падение обломков в шести районах столицы — в Соломенском, Святошинском, Шевченковском, Голосеевском, Печерском и Днепровском. В КМВА добавили, что точно известно об одном пострадавшем. Все пожары ликвидированы. Данные оперативной сводки постоянно уточняются.

Обновлено 9:00 Вызов экстренных служб в Шевченковский район, пишет Кличко. Он добавил, что обломки дрона попали в офисное здание. Предварительно – возгорание на одном из этажей. Экстренные службы на месте.

Обновлено 8:30 В Киеве возникли перебои со светом. Об этом пишут местные каналы.

Обновлено 8:00 Кличко сообщил, что количество пострадавших в Святошинском районе выросло до двух. Одного из них госпитализировали, другому медики оказали помощь на месте.

Обновлено 7:40 В ГСЧС проинформировали, что пожар, произошедший из-за вражеской атаки в Святошинском районе Киева, ликвидирован. Огонь распространился на 50 кв. м. на 16 этаже. Частичные разрушения есть в квартирах на 15 и 16 этажах. Спасатели эвакуировали 18 жильцов дома, один человек пострадал.

Обновлено 7:30 Кроме Соломенского и Святошинского районов, зафиксировано падение обломков и в Днепровском. Из-за этого в 9-этажном жилом доме на одном из этажей загорелся балкон, огонь охватил 2 кв.м площади. Информация о пострадавших не поступала, сообщили в КМВА.

Обновлено 7:04 Кличко сообщил, что в Святошинском районе в жилом доме, где произошел пожар в результате попадания обломков БпЛА, есть один пострадавший. Медики оказали помощь мужчине на месте.

Обновлено 6:53 В Святошинском районе произошло возгорание на верхних этажах 16-этажного жилого дома. Предварительно возможно частичное разрушение верхних этажей. Проводится тушение пожара на площади 15 м2 и эвакуация жителей. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в КМВА.

Последствия падения обломков в Соломенском районе

Кроме Соломенского района, зафиксировано падение обломков и в Святошинском районе. По предварительной информации, произошел пожар в 16-этажном жилом доме.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что по предварительной информации, вследствие попадания обломков, произошел пожар в жилом доме в Святошинском районе. Туда вызвали медиков.

По состоянию на 6.20 воздушная тревога в Киеве продолжается. Продолжается работа ПВО по российским "шахедам".

Как сообщал "Телеграф", вечер пятницы, 1 ноября, стал беспокойным для прифронтовых Сум, — во время атаки вражеских беспилотников один из дронов влетел в многоэтажный жилой дом. Пострадали не менее пяти человек.