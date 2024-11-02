Росіяни атакували Київ "шахедами". Зайнялася багатоповерхівка, є постраждалий, оновлено (фото)

Пошкоджено будинки та машини

В ніч на суботу, 2 листопада, росіяни атакували Київ "шахедами". Працювала ППО, уламки ворожого безпілотника впали у Солом’янському та Святошинському районах столиці.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил РФ по Києву зафіксовано падіння уламків в Солом’янському районі міста, на території житлової забудови. Попередньо, в кількох будинках пошкоджено скління вікон. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", — повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Він додав, що також пошкоджено щонайменше пʼять припаркованих легкових авто. Інформація щодо наслідків ворожої атаки уточнюється.

Оновлено 7:04 Кличко повідомив, що у Святошинському районі в житловому будинку, де сталася пожежа внаслідок влучання уламків БпЛА, є один постраждалий. Медики надали допомогу чоловіку на місці.

Оновлено 6:53 В Святошинському районі сталося займання на верхніх поверхах 16-поверхового житлового будинку. Попередньо можливе часткове руйнування найвищих поверхів. Проводиться гасіння пожежі на площі 15 м.кв та евакуація мешканців. Інформація щодо потерпілих уточнюється, повідомили у КМВА.

Наслідки падіння уламків в Солом’янському районі

Крім Соломʼянського району, зафіксовано падіння уламків і в Святошинському районі. За попередньою інформацією, сталася пожежа в 16-поверховому житловому будинку.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що за попередньою інформацією, внаслідок влучання уламків, сталася пожежа в житловому будинку у Святошинському районі. Туди викликали медиків.

Станом на 6:20 повітряна тривога у Києві триває. Продовжується робота ППО по російських "шахедах".

Як повідомляв "Телеграф", вечір п’ятниці, 1 листопада, став неспокійним для прифронтових Сум, — під час атаки ворожих безпілотників один із дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше п’ятеро людей.