Снова "шахеды": в Киеве второй раз за утро прозвучала воздушная тревога (видео)

Граждан просили находиться в укрытиях

Утро субботы в Киеве продолжает быть тревожным. После массированной атаки российских беспилотников в столице снова раздается сигнал воздушной тревоги.

Об угрозе очередной атаки БПЛА сообщили Воздушные Силы ВС Украины. Сообщение сделали в своем "Telegram".

"БпЛА в направлении Киева с юго-восточного направления", — говорится в сообщении.

Мониторинговые каналы и местные паблики в Telegram предупредили о том, что БПЛА летит очень низко, что усложняет его сбивание. Просят граждан находиться в укрытиях или в безопасных местах, подальше от окон, за двумя стенами.

"Печерский, Шевченковский, Соломенский районы столицы — укрытие!" – предупреждают каналы. Об опасности также сообщили жителям Дарницы, Троещины и Броваров.

В 10.48 местные паблики сообщили о громком взрыве в столице. Вероятно, силам ПВО удалось сбить вражеский БПЛА.

В Киевской области в результате дроновой атаки пострадала 82-летняя женщина. Об этом сообщили в одном из местных пабликов.

"Бабушка получила обломочное ранение из-за падения частей БПЛА. Раненая с ранами головы и гипертоническим кризом доставлена в одну из районных больниц. Состояние женщины сейчас удовлетворительное. Предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Также фиксируют повреждения жилых объектов в результате падения обломков сбитых вражеских целей", — в сообщении.

В 10:55 в Киеве раздался отбой воздушной тревоги.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что вечер пятницы, 1 ноября, стал беспокойным для прифронтовых Сум, — во время атаки вражеских беспилотников один из дронов влетел в многоэтажный жилой дом. Пострадали не менее пяти человек.