Россияне ночью ударили по 15 областям: сколько стоила очередная воздушная атака

Ночная атака по Украине стоила Кремлю как минимум 2 млн 100 тыс евро

В ночь на четверг, 3 октября, российская армия нанесла очередной удар по территории Украины дронами. Защитники неба отражали вражескую атаку в течение девяти часов.

За прошедшую ночь было обнаружено и осуществлено сопровождение 105 вражеских беспилотников типа "Шахед". Об этом сообщили Воздушные Силы ВС Украины в Telegram.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы ПС и Сил обороны Украины. Защитникам неба удалось сбить 78 вражеских дронов в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ровенской и Ивано-Франковской областях.

Один из беспилотников улетел в направлении Беларуси. Еще 23 вражеских БПЛА были локационно потеряны в разных регионах Украины. Это произошло, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ. Пока информация по этому поводу уточняется.

Несмотря на все попытки прорвать противовоздушную оборону столицы, врагу это не удалось.

В Харькове же враг нанес удар по жилой многоэтажке. Пока известно о десяти пострадавших, среди которых трехлетняя девочка.

Следует отметить, что цена одного дрона типа "Shahed" варьируется от 20 000 до 50 000 евро. Если брать минимальную стоимость, то ночная атака по Украине стоила Кремлю как минимум 2 млн 100 тыс евро.

Ранее "Телеграф" писал, что на популярном онлайн сайте купли-продажи OLX появилось необычное объявление. Речь идет о двигателе от ударного иранского дрона "Шахед", активно используемого российскими войсками в войне против Украины.