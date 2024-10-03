Росіяни вночі атакували 15 областей: скільки коштувала чергова повітряна атака

Нічна атака по Україні коштувала Кремлю як мінімум 2 млн. 100 тис. євро

У ніч на четвер, 3 жовтня, російська армія завдала чергового удару по території України дронами. Захисники неба відбивали ворожу атаку протягом дев'яти годин.

Протягом минулої ночі було виявлено та здійснено супровід 105-ти ворожих безпілотників типу "Шахед". Про це повідомили Повітряні Сили ЗС України в Telegram.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи ПС та Сил оборони України. Оборонцям неба вдалося збити 78 ворожих дронів у Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Житомирській, Полтавській, Чернігівській, Херсонській, Одеській, Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Рівненській та Івано-Франківській областях.

Один з безпілотників полетів у напрямку Білорусі. Ще 23 ворожі БпЛА було локаційно втрачено у різних регіонах України. Це трапилось, імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ. Наразі інформація з цього приводу уточнюється.

Попри усі спроби прорвати протиповітряну оборону столиці, ворогу це не вдалося.

Натомість у Харкові ворог завдав удару по житловій багатоповерхівці. Наразі відомо про десятьох постраждалих, серед яких трирічна дівчинка.

Слід зазначити, що ціна одного дрону типу "Shahed" варіюється від 20 000 до 50 000 євро. Якщо брати мінімальну вартість, то нічна атака по Україні коштувала Кремлю як мінімум 2 млн. 100 тис. євро.

Раніше "Телеграф" писав, що на популярному онлайн сайті купівлі-продажу OLX з’явилося незвичайне оголошення. Йдеться про двигун від ударного іранського дрону "Шахед", який активно використовується російськими військами у війні проти України.