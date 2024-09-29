Атака по Запоріжжю: зруйновано житловий будинок, як він виглядає та скільки постраждалих (оновлено)
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Під завалами прямо зараз можуть бути люди
Рано вранці 29 вересня росіяни завдали десять ударів по Запоріжжю. В результаті було зруйновано житлову п’ятиповерхівку, а також пошкоджено приватні будинки, що були поруч. Під завалами можуть бути люди.
Інформацію про це повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Він також опублікував фотографію з місця події.
Глава ОВА зазначив, що станом на 6:57 відомо про п’ятьох поранених. Нині всі деталі встановлюються.
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За даними ДСНС, внаслідок масованих авіаударів по Запоріжжю 4 людей отримали травми, з них одну людину врятовано. Значних руйнувань зазнали багатоповерховий та 6 приватних будинків в різних районах міста. Попередньо, під завалами багатоквартирного будинку може перебувати жінка.
Тим часом у запорізьких пабліках публікують відео, де відео стовп чорного диму після вибуху. А також кадри з місця події.
На фото видно, що багатоквартирний будинок зазнав серйозних пошкоджень. На деяких поверхах обвалилися балкони. У квартирах вибито скло.
Зазначимо, що станом на 07:24 повітряна тривога у Запоріжжі та області триває. Всім необхідно залишатися у укриттях до відповідного розпорядження.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 26 вересня російські війська вкотре атакували Запоріжжя. В результаті є поранені, середніх – дитина.