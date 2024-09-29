Атака по Запорожью: разрушен жилой дом, как он выглядит и сколько пострадавших (оновлено)

Под завалами прямо сейчас могут быть люди

Ранним утром 29 сентября россияне нанесли десять ударов по Запорожью. В результате была разрушена жилая пятиэтажка, а также повреждены частные дома, находившиеся рядом. Под завалами могут находиться люди.

Информацию об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Фёдоров. Он также опубликовал фотографию с места происшествия.

Глава ОВА отметил, что по состоянию на 6:57 известно о пятерых раненных. В настоящее время все детали устанавливаются.

Обновлено:

По данным ГСЧС, в результате массированных авиаударов по Запорожью 4 человека получили травмы, из них один человек спасен. Значительные разрушения получили многоэтажные и 6 частных домов в разных районах города. Предварительно под завалами многоквартирного дома может находиться женщина.

Тем временем в запорожских пабликах публикуют видео, на котором видео столб черного дыма после взрыва. А также кадры с места происшествия.

На фото видно, что многоквартирный дом получил серьезные повреждения. На некоторых этажах обвалились балконы. В квартирах выбита стекла.

Отметим, что по состоянию на 07:24 воздушная тревога в Запорожье и области продолжается. Всем необходимо оставаться в укрытиях до соответствующего распоряжения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 26 сентября российские войска в очередной раз атаковали Запорожье. В результате есть раненые, средних них — ребенок.