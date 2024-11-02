Знову "шахеди": у Києві вдруге за ранок пролунала повітряна тривога (відео)

Громадян просили перебувати в укриттях

Ранок суботи у Києві продовжує бути тривожним. Після масованої атаки російських безпілотників, у столиці знову лунає сигнал повітряної тривоги.

Про загрозу чергової атаки БпЛА повідомили Повітряні Сили ЗС України. Допис зробили у своєму "Telegram".

"БпЛА в напрямку Києва з південно-східного напрямку", — йдеться у повідомленні.

Моніторингові канали та місцеві пабліки у Telegram попередили про те, що БпЛА летить дуже низько, що ускладнює його збиття. Просять громадян перебувати в укриттях або у безпечних місцях, подалі від вікон, за двома стінами.

"Печерський, Шевченківський, Соломʼянський райони столиці — укриття!" — попереджають канали. Про небезпеку також повідомили мешканцям Дарниці, Троєщини та Броварів.

О 10:48 місцеві пабліки повідомили про гучний вибух у столиці. Ймовірно, силам ППО вдалося збити ворожий БпЛА.

На Київщині внаслідок дронової атаки постраждала 82-річна жінка. Про це повідомили в одному з місцевих пабліків.

"Бабуся отримала уламкове поранення через падіння частин БПЛА. Поранена з ранами голови та гіпертонічним кризом доправлена до однієї з районних лікарень. Стан жінки зараз задовільний. Надається вся необхідна медична допомога. Також фіксують пошкодження житлових обʼєктів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей", — йдеться в повідомленні.

О 10:55 у Києві пролунав відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вечір п’ятниці, 1 листопада, став неспокійним для прифронтових Сум, — під час атаки ворожих безпілотників один із дронів влетів у багатоповерховий житловий будинок. Постраждали щонайменше п’ятеро людей.