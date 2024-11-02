Масштабна атака БПЛА продовжується: у Києві під час тривоги лунають вибухи (оновлюється)

Київ переживає масовану атаку БПЛА, яка триває ще з ночі.

У Києві втретє за ранок оголошено повітряну тривогу. Столиця України зазнає масованої атаки безпілотників з ночі.

За даними моніторингових систем, БПЛА рухався з боку Борисполя у напрямку лівобережжя Києва. Згодом повітряна ціль змінила курс та попрямувала на схід між Броварами та Борисполем. Ще один Шахед рухається над Київським водосховищем, вектор Вишгород.

Оновлено о 13:06. У Києві знову оголосили повітряну тривогу. Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, БПЛА наближається до столиці з північного напрямку. Після цього в Києві знову почули вибухи, працює ППО.

Оновлено о 12:47. Відбій повітряної тривоги.

Оновлено о 12:41. Як повідомляють у КОВА, наслідок атаки БПЛА пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишилися 1860 користувачів в одному з населених пунктів області. Атака дронами на Київщину триває вже понад 8 годин. У чотирьох районах області пошкоджено 8 приватних будинків, квартира в багатоповерховому будинку, дві господарчі споруди. Також уламок потрапив у комбайн — він згорів.

Внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у шести районах міста. Пошкоджень зазнали житлові будинки, у кількох місцях виникли пожежі на різних поверхах багатоповерхівок.

Під час атаки постраждала 82-річна жінка. За інформацією медиків, постраждала перебуває у стані середньої важкості.

Сили протиповітряної оборони активно відпрацьовували по повітряних цілях впродовж усієї ночі. Наразі ситуація напружена, оскільки БПЛА продовжують становити загрозу для столиці та околиць.

Місцева влада закликає мешканців міста не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. БПЛА постійно змінюють курс.

О 12:15 повідомили, що у столиці чути вибухи. Працює ППО

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