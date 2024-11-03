Киев атаковали российские беспилотники: в городе было громко, возникли пожары

В двух районах города упали обломки сбитых БПЛА после атаки россиян

Россияне в ночь на 3 ноября в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила угрозу, однако в нескольких районах города упали обломки и повлекли за собой пожары.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации. После оглашения воздушной тревоги стало известно о падении обломков беспилотников в Голосеевском районе.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил России по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", — говорится в сообщении.

Чуть позже в КМВА сообщили о падении обломков в Деснянском районе города. Возник пожар, к счастью, без пострадавших.

"И в Деснянском районе города обломки упали на открытой местности. Так же с пожаром. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала", — отметили в сообщении.

Напомним, в результате массированной атаки беспилотниками 2 ноября в пяти районах Киевской области зафиксировано повреждение гражданских объектов. Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко. Потерпели повреждения 11 частных домов, квартира и фасады двух многоэтажек. Также пострадали две хозяйственные постройки и два магазина. Основные разрушения – выбитые окна, двери, поврежденные фасады и крыши.

Также в результате ночной атаки зафиксировано падение обломков в шести районах непосредственно Киева. Повреждения получили жилые дома, в нескольких местах возникли пожары на разных этажах многоэтажек.