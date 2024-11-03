Київ атакували російські безпілотники: в місті було гучно, виникли пожежі

В двох районах міста впали уламки збитих БПЛА після атаки росіян

Росіяни в ніч на 3 листопада вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила загрозу, проте в декількох районах міста впали уламки та спричинили пожежі.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Після оголошення повітряної тривоги стало відомо про падіння уламків безпілотників у Голосіївському районі.

"Внаслідок атаки ударних БпЛА збройних сил рф по Києву зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі міста, на відкритій місцевості. Виникли пожежі, які були ліквідовані. Інформація щодо потерпілих чи руйнувань не надходила", – сказано у повідомленні.

Трохи пізніше в КМВА повідомили про падіння уламків у Деснянському районі міста. Виникла пожежа, на щастя, без постраждалих.

"І в Деснянському районі міста, уламки впали на відкритій місцевості. Так само з пожежею. Інформація щодо постраждалих чи руйнувань не надходила", – зазначили в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки безпілотниками 2 листопада у п'яти районах Київської області зафіксовано пошкодження цивільних об'єктів. Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. Зазнали пошкоджень 11 приватних будинків, квартира та фасади двох багатоповерхівок. Також постраждали дві господарські споруди та два магазини. Основні руйнування — вибиті вікна, двері, пошкоджені фасади та дахи.

Також внаслідок нічної атаки зафіксовано падіння уламків у шести районах безпосередньо Києва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, у кількох місцях виникли пожежі на різних поверхах багатоповерхівок.