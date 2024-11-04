На фронті загинув відомий харківський музикант, учасник культових гуртів

Йому було 39 років

На фронті загинув український музикант Микола Amorth Состін. Він був барабанщиком кількох рок-гуртів.

Про це повідомив гітарист гурту "Заводь" Олексій Ковальов. Состін грав у цьому гурті.

"Невимовний біль пронизує наші серця. Один з найкращих ударників України, амбасадор кайфу на Землі, частина історії українського блекметала та гурту SOOM — Коля Amorth — на щиті. Це була дика подорож. Дякую, друже, як би там не було. Вічна слава та вічна пам'ять", — написав Ковальов.

Микола Состін народився 22 червня 1985 року. Він був учасником кількох харківських гуртів. Зокрема, грав у гуртах Darklighter, "Заводь" та SOOM.

Крім того, в різні роки брав участь у записах альбомів для метал-гурту Astrofaes, дез-метал гурту Bleeding, блек-метал гурту Drudkh, а також T.O.R.N.A.P.A.R.T. Він грав не тільки на ударних, а й був вокалістом.

Найвідоміший серед цих гуртів — Drudkh. Це популярний у всьому світі український блек-метал проєкт.

Нагадаємо, 3 листопада стало відомо, що на фронті разом зі своїм хлопцем Данилом "Берсерком", бійцем Третьої штурмової бригади, загинула медикиня 3 ОШБр сержант Валентина "Валькірія" Нагорна.