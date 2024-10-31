Боровся за Україну з 15 років: на війні загинув доброволець та учасник Революції Гідності

Він жив ідеєю боротьби за незалежність України з підліткового віку

Захищаючи Україну від російської агресії на фронті загинув 26-річний Андрій Романюк, відомий позивним "Воробєй". Його життя було яскравим прикладом беззавітного служіння Вітчизні та незламності українського духу.

Страшну звістку повідомила українська активістка Аліна Боднар. Допис зробила у своєму "Facebook".

"Мені вирвали серце. Наш Андрій. Наш Горобчик. Не знаю як ми будемо жити далі. Як тепер без тебе твої дівчата — мама і кохана. У нас забрали кисень. Сенс. Опору. Я не можу в це вірити…", — йдеться у повідомленні.

"Андрій Романюк "Воробєй", учасник Революції Гідності з 15 років, доброволець з 16 років, молодший сержант, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49 окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ" поліг за Україну, якій віддав усе своє свідоме життя. Назавжди 26".

Андрій Романюк не просто воював — він жив ідеєю боротьби за незалежність України з підліткового віку. Коли у 2014 році розпочалася Революція Гідності, йому було лише 15 років, але він не вагаючись усвідомлено став на захист демократичних цінностей, вийшовши на Майдан Незалежності.

Молодший сержант, командир відділення ударних безпілотних авіаційних комплексів 49-го окремого штурмового батальйону "Карпатська Січ", Андрій пройшов складний шлях від юного активіста до професійного військового. У 16 років він вже став добровольцем, брав участь в антитерористичній операції на Сході України, а з 2022 року — у повномасштабній війні проти російських окупантів.

Бойова подруга, українська мисткиня та медикиня ТРО ЗСУ Єлизавета Жарікова, охарактеризувала Романюка як справжнього Героя.

"Андрій жив війною і боротьбою за Україну, вмів працювати з розумом і натхненням, берегти своїх людей. У всіх життєвих випробуваннях він залишався світлим, жертовним і вірним", — написала вона.

У 2023 році Андрія було поранено, але навіть під час лікування він прагнув якнайшвидше повернутися до строю, що і зробив згодом.

Прощання з героєм відбудеться 1 листопада у Києві — в Михайлівському соборі та на Майдані Незалежності, а 2 листопада — у Вінниці. Андрій Романюк назавжди залишиться символом мужності, патріотизму та відданості своїй землі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що на війні загинув талановитий вчитель з Черкащини Микола Малігонов. Він працював у Черкаському академічному ліцеї "Перспектива", де навчав дітей хімії, фізики, математики та фінансової грамотності. Учні та колеги пам’ятають його як талановитого педагога, здатного запалити інтерес до науки й життя.