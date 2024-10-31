Боролся за Украину с 15 лет: на войне погиб доброволец и участник Революции Достоинства

Он жил идеей борьбы за независимость Украины с подросткового возраста

Защищая Украину от российской агрессии на фронте погиб 26-летний Андрей Романюк, известный позывным "Воробей". Его жизнь была ярким примером беззаветного служения Отчизне и несокрушимости украинского духа.

Страшное известие сообщила украинская активистка Алина Боднар. Сообщение сделала в своем Facebook.

"Мне вырвали сердце. Наш Андрей. Наш Воробчик. Не знаю, как мы будем жить дальше. Как теперь без тебя твои девушки — мама и любимая. У нас забрали кислород. Смысл. Сопротивления. Я не могу в это верить…", — говорится в сообщении.

"Андрей Романюк "Воробей", участник Революции Достоинства с 15 лет, доброволец с 16 лет, младший сержант, командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49 отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" погиб за Украину, которой отдал всю свою сознательную жизнь".

Андрей Романюк не просто воевал — он жил идеей борьбы за независимость Украины с подросткового возраста. Когда в 2014 году началась Революция Достоинства, ему было всего 15 лет, но он, не колеблясь, осознанно встал на защиту демократических ценностей, выйдя на Майдан Незалежности.

Младший сержант, командир отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 49-го отдельного штурмового батальона "Карпатская Сечь" Андрей прошел сложный путь от юного активиста до профессионального военного. В 16 лет он уже стал добровольцем, участвовал в антитеррористической операции на Востоке Украины, а с 2022 года – в полномасштабной войне против российских оккупантов.

Боевая подруга, украинская художница и медик ТРО ВСУ Елизавета Жарикова охарактеризовала Романюка как настоящего Героя.

"Андрей жил войной и борьбой за Украину, умел работать с умом и вдохновением, беречь своих людей. Во всех испытаниях он оставался светлым, жертвенным и верным", — написала она.

В 2023 году Андрей был ранен, но даже во время лечения он стремился как можно быстрее вернуться в строй, что и сделал впоследствии.

Прощание с героем состоится 1 ноября в Киеве – в Михайловском соборе и на Майдане Незалежности, а 2 ноября – в Виннице. Андрей Романюк навсегда останется символом мужества, патриотизма и преданности своей земле.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что на войне погиб талантливый учитель из Черкасской области Николай Малигонов. Он работал в Черкасском академическом лицее "Перспектива", где учил детей химии, физике, математике и финансовой грамотности. Ученики и коллеги помнят его как талантливого педагога, способного воспламенить интерес к науке и жизни.