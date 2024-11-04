На фронте погиб известный харьковский музыкант, участник культовых групп

Ему было 39 лет

На фронте погиб украинский музыкант Николай Amorth Состин. Он был барабанщиком нескольких рок-групп.

Об этом сообщил гитарист группы "Заводь" Алексей Ковалев. Состин играл в этой группе.

"Неописуемая боль пронизывает наши сердца. Один из лучших ударников Украины, посол кайфа на Земле, часть истории украинского блэкметала и группы SOOM — Коля Amorth — на щите. Это было дикое путешествие. Спасибо, друг, как бы то ни было. Вечная слава и вечная память", — написал Ковалев.

Николай Состин родился 22 июня 1985 года. Он был участником нескольких харьковских групп. В частности, играл в группах Darklighter, "Заводь" и SOOM.

Кроме того, в разные годы участвовал в записях альбомов для метал-группы Astrofaes, дэз-метал группы Bleeding, блэк-метал группы Drudkh, а также T.O.R.N.A.P.A.R.T. Он играл не только на ударных, но и был вокалистом.

Самая известная среди этих групп — Drudkh. Это популярный во всем мире украинский блэк-метал проект.

Напомним, 3 ноября стало известно, что на фронте вместе со своим парнем Данилом "Берсерком", бойцом Третьей штурмовой бригады, погибла медик 3 ОШБр сержант Валентина "Валькирия" Нагорная.