Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі, серед постраждалих - дитина (оновлено)

Вісім людей у важкому стані

У Дніпрі у суботу, 30 листопада, ввечері пролунав потужний вибух. Внаслідок російської атаки є постраждалі та загиблі.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, загинуло три особи, а постраждала — 21 людина.

"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", — йдеться у повідомленні.

UPD: Станом на 20:14, президент України Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих в селищі Царичанка на Дніпропетровщині.

"Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті", — йдеться в повідомленні.

Село Царичанка на мапі

Станом на 20:00 кількість поранених збільшилася до 21. За словами Лисака, вісім людей у важкому стані. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.

Зазначається, що серед поранених — одна дитина. Це11-річний хлопчик, якого шпиталізовано з травмами середньої тяжкості. Восьмеро постраждалих "важкі".

Про вибухи у місті повідомляли монітори. За їх даними, ракета летіла у напрямку Кременчука, проте вибухи пролунали в межах Дніпропетровщини. Ймовірно, була застосована ракета "Іскандер-М"

У Повітряних силах писали про ракету курсом на Дніпро та загрозу пусків балістики. У мережі вже показали перші кадри задимлення від пожеж, а також звуки вибуху.

Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Одещині дронами. Було зафіксовано масштабні руйнування, постраждало щонайменше 7 осіб.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час роської атаки на Київ уламки безпілотників впали на поліклініку та житлові будинки.