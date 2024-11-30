Росіяни атакували Дніпропетровщину: є загиблі, серед постраждалих - дитина (оновлено)
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Вісім людей у важкому стані
У Дніпрі у суботу, 30 листопада, ввечері пролунав потужний вибух. Внаслідок російської атаки є постраждалі та загиблі.
Як повідомляє голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак, загинуло три особи, а постраждала — 21 людина.
"Внаслідок ворожої атаки на Дніпровський район сталося три пожежі. Зайнялися магазин, багатоквартирний та приватний будинки. Рятувальники приборкують вогонь", — йдеться у повідомленні.
UPD: Станом на 20:14, президент України Володимир Зеленський повідомив про чотирьох загиблих в селищі Царичанка на Дніпропетровщині.
"Пошкоджена звичайна цивільна забудова: житловий будинок та магазин у селищі Царичанка. На цей час відомо, що чотири людини вбиті", — йдеться в повідомленні.
Станом на 20:00 кількість поранених збільшилася до 21. За словами Лисака, вісім людей у важкому стані. У них проникаючі поранення, пошкодження внутрішніх органів, переломи.
Зазначається, що серед поранених — одна дитина. Це11-річний хлопчик, якого шпиталізовано з травмами середньої тяжкості. Восьмеро постраждалих "важкі".
Про вибухи у місті повідомляли монітори. За їх даними, ракета летіла у напрямку Кременчука, проте вибухи пролунали в межах Дніпропетровщини. Ймовірно, була застосована ракета "Іскандер-М"
У Повітряних силах писали про ракету курсом на Дніпро та загрозу пусків балістики. У мережі вже показали перші кадри задимлення від пожеж, а також звуки вибуху.
Нагадаємо, нещодавно росіяни вдарили по Одещині дронами. Було зафіксовано масштабні руйнування, постраждало щонайменше 7 осіб.
Раніше "Телеграф" розповідав, що під час роської атаки на Київ уламки безпілотників впали на поліклініку та житлові будинки.