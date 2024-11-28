Росіяни атакували Київ ударними безпілотниками: уламки впали на поліклініку та будинки

Внаслідок атаки є пожежа та пошкодження будівель, обійшлося без постраждалих

Росіяни ввечері 28 листопада вчергове намагалися атакувати Київ ударними безпілотниками. Протиповітряна оборона знищила загрозу, було чутно вибухи, відомо що уламки знищеного безпілотника впали на медичний заклад та житлові будинки в одному з районів міста, спричинивши пожежу.

Про це написав мер Києва Віталій Кличко. Інформацію підтвердила Київська міська військова адміністрація.

"У Дніпровському районі, внаслідок падіння уламків БпЛА, сталося загоряння зовнішньої обшивки будівлі поліклініки. Попередньо, є ушкодження в сусідніх будинках. Екстрені служби прямують на місце", – написав він.

За даними КМВА, поки що немає інформації про постраждалих. Там підтвердили, що пожежа сталася у медичному закладі.

"Внаслідок атаки безпілотників збройних сил рф по Києву в Дніпровському районі столиці сталося загорання медичного закладу. Інформація щодо потерпілих зʼясовується. Слідкуйте за оновленнями оперативного зведення", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу вранці 28 листопада. Силами ППО повітряні загрози для міста були ліквідовані.