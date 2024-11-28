Россияне атаковали Киев ударными беспилотниками: обломки упали на поликлинику и дома

В результате атаки пожар и повреждение зданий, обошлось без пострадавших

Россияне вечером 28 ноября в очередной раз пытались атаковать Киев ударными беспилотниками. Противовоздушная оборона уничтожила угрозу, были слышны взрывы, известно, что обломки уничтоженного беспилотника упали на медицинское учреждение и жилые дома в одном из районов города, вызвав пожар.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко. Информацию подтвердила Киевская городская военная администрация.

"В Днепровском районе, вследствие падения обломков БпЛА, произошло возгорание наружной обшивки здания поликлиники. Предварительно есть повреждения в соседних домах. Экстренные службы направляются на место", — написал он.

По данным КМВА, пока нет информации о пострадавших. Там подтвердили, что пожар произошел в медицинском заведении.

"В результате атаки беспилотников вооруженных сил России по Киеву в Днепровском районе столицы произошло возгорание медицинского учреждения. Информация относительно пострадавших выясняется. Следите за обновлением оперативной сводки", — сказано в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев атаковали во время массированных ракетных обстрелов утром 28 ноября. Силами ПВО воздушные угрозы для города были ликвидированы.