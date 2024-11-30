Россияне атаковали Днепропетровщину: есть погибшие, среди пострадавших – ребенок (обновлено)

Восемь человек в тяжелом состоянии

В Днепре в субботу, 30 ноября, вечером раздался мощный взрыв. В результате российской атаки есть пострадавшие и погибшие.

Как сообщает глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, погибли три человека, а пострадавших — 21 человек.

"В результате вражеской атаки на Днепровский район произошло три пожара. Загорелись магазин, многоквартирный и частный дома. Спасатели ликвидирую огонь", — говорится в сообщении.

UPD: По состоянию на 20:14 президент Украины Владимир Зеленский сообщил о четырех погибших в поселке Царичанка на Днепропетровщине.

"Повреждена обычная гражданская застройка: жилой дом и магазин в поселке Царичанка. В настоящее время известно, что четыре человека убиты", — говорится в сообщении

Село Царичанка на карте

По состоянию на 20:00 количество раненых увеличилось до 21. По словам Лысака, восемь человек в тяжелом состоянии. У них проникающие ранения, повреждения внутренних органов, переломы.

Отмечается, что среди пострадавших — один ребенок. Это 11-летний мальчик, который госпитализирован с травмами средней тяжести. Восемь пострадавших "тяжелые".

О взрывах в городе сообщали мониторы. По их данным, ракета летела в направлении Кременчуга, однако взрывы прогремели в пределах Днепропетровщины. Вероятно, была применена ракета "Искандер-М".

В Воздушных силах писали о ракете курсом на Днепр и угрозе пусков баллистики. В сети уже показали первые кадры задымления от пожаров, а также звуки взрыва.

Напомним, недавно россияне ударили по Одесщине дронами. Были зафиксированы масштабные разрушения, пострадали не менее 7 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время российской атаки на Киев обломки беспилотников упали на поликлинику и жилые дома.