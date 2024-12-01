Количество жертв и раненых неумолимо растет: как выглядит Царичанка под Днепром после удара РФ (фото)

Атака забрала жизни четырех людей

Количество пострадавших от атаки по Царичанке Днепропетровской области 30 ноября значительно выросло. По состоянию на 1 декабря, их 24.

Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава областной военной администрации. Отмечается, что некоторые из них в тяжелом состоянии.

"В больницах находятся 18 пострадавших, состояние семерых остается тяжелым. К сожалению, тот вражеский удар унес четыре жизни. Соболезнования родным погибших", — отметил глава ОВА.

Ночью от российского террора страдала Никопольщина. Агрессор из тяжелой артиллерии обстрелял Красногригорьевскую общину. Последствия уточняются.

К сожалению, вражеский удар унес четыре жизни.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в субботу, 30 ноября, россияне в очередной раз атаковали пригород Днепра. Изначально сообщалось о взрыве, который раздался в областном центре. Также появилась информация о пожарах. Позже стало известно о пострадавших и жертвах происшествия. Сообщалось, что три человека погибли и еще 19 пострадали. Среди раненых — ребенок.