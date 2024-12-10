На Харьковщине раздалось несколько мощных взрывов. Есть пострадавшие

Есть попадание в банковское учреждение

Во вторник, 10 декабря, россияне утром нанесли удар по Харьковской области. Зафиксировано попадание в Златополе (Первомайске).

Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. По его словам, есть пострадавшие, обстрелов населённого пункта было несколько.

"Оккупанты ударили по г. Златополь Лозовского района. По предварительным данным — враг нанес ракетный удар", — говорится в сообщении.

Число пострадавших увеличилось до восьми человек. Известно, что эпицентр атаки пришелся на банковское учреждение, повреждено много зданий и авто рядом. Все необходимые службы работают на месте попадания с учетом опасности.

Первые взрывы в Харьковской области произошли примерно в 10:00, тогда Воздушные Силы Украины (ВС) сообщали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Напомним, недавно россияне ударили по жилым домам в Одессе. Над городом поднялся большой столб дыма. Его фиксировали вблизи жилых домов. Пострадали не менее 8 человек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне атаковали Днепропетровщину под Царичанкой. Удар пришелся на продуктовый магазин и жилые дома. Погибли 4 человека, а ранены по меньшей мере 24 человека. Среди пострадавших — один ребенок.