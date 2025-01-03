Россияне ударили дроном по жилому дому в Сумах, вспыхнул пожар (фото и видео)
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В доме находились супруги
Утром в пятницу, 3 января, россияне атаковали беспилотником частный сектор Сумы. Поврежден частный дом.
В результате атаки в доме вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. В Сумской ОВА опубликовали видео с места.
Как рассказал и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, в момент удара в доме находилась супружеская пара. Все живы, на месте работает ГСЧС.
Telegram-канал "Кордон.Медіа" со ссылкой на собственные источники проинформировал, что супружеская пара, пострадавшая от удара дроном, обращалась к медикам с отравлением угарными газами. Угрозы их жизни нет. Однако дом супругов сильно обгорел.
По данным Сумской ОВА, россияне атаковали Сумы БпЛА типа шахед/гербера. Всего за ночь в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области были сбиты семь вражеских "Шахедов".
"Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины", — добавили в ОВА.
Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 3 января, Киев и область атаковали вражеские беспилотники. В результате на Киевщине, к сожалению, один человек погиб и еще четверо были ранены.