Россияне ударили дроном по жилому дому в Сумах, вспыхнул пожар (фото и видео)

В доме находились супруги

Утром в пятницу, 3 января, россияне атаковали беспилотником частный сектор Сумы. Поврежден частный дом.

В результате атаки в доме вспыхнул пожар, который ликвидировали спасатели. В Сумской ОВА опубликовали видео с места.

Как рассказал и. о. городского головы Сум Артем Кобзарь, в момент удара в доме находилась супружеская пара. Все живы, на месте работает ГСЧС.

Пострадавший от российского "шахеда" дом в Сумах. Фото t.me/sumyliketop

Telegram-канал "Кордон.Медіа" со ссылкой на собственные источники проинформировал, что супружеская пара, пострадавшая от удара дроном, обращалась к медикам с отравлением угарными газами. Угрозы их жизни нет. Однако дом супругов сильно обгорел.

По данным Сумской ОВА, россияне атаковали Сумы БпЛА типа шахед/гербера. Всего за ночь в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области были сбиты семь вражеских "Шахедов".

"Ночью и утром россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины", — добавили в ОВА.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на пятницу, 3 января, Киев и область атаковали вражеские беспилотники. В результате на Киевщине, к сожалению, один человек погиб и еще четверо были ранены.