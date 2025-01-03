Война – день 1045: РФ давит на нескольких направлениях, а Зеленский хочет стабилизировать фронт

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают атаковать по линии фронта, сосредотачивая усилия на Покровском и Кураховском направлении. В частности, в городе Покровск, на который направлена РФ, ситуация ухудшается с каждым днем. Издание NYT отмечает, что ситуация на фронте развивается не в пользу Украины, поэтому аналитики убеждены, что на Россию для переговоров нужно давить из-за экономики. Между тем Владимир Зеленский заявил, что надеется на влияние Дональда Трампа в этой войне, а также отметил, что в январе важно стабилизировать фронт.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 3 января. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 По данным Генштаба, с начала минувших суток, на Покровском направлении захватнические подразделения 27 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Новый Труд, Песчаное, Шевченко, Успеновка, Соленое и Нововасиловка. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

Покровское направление на карте Deep State

В Кураховском направлении враг также активен — 22 раза атаковал наши позиции вблизи населенных пунктов Славянка, Петропавловка, Шевченко, Дачное и Курахово, пять боев продолжаются.

Кураховское направление на карте Deep State

На Времивском направлении захватчики совершили 20 наступательных действий неподалеку от Янтарного, Времовки, Великой Новоселки и в направлении Константинополя, Разлива и Новоселки. Шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

Времеевское направление на карте Deep State

О том, что происходило 31 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1042: захватчики продвигаются у Курахового, а в России гремят взрывы

С ситуацией в Украине 1 января можно ознакомиться в этом материале:Война — день 1043: успехи ВСУ в Курской области и новогодние обстрелы

О новостях и событиях 2 января "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1044: россияне прорываются у Покровска и штурмуют в Курской области