Война — день 1042: захватчики продвигаются у Курахово, а в России гремят взрывы

Оперативно о главном за сутки

Бои на линии фронта не стихают ни на день, а лишь за прошлые сутки россияне пытались штурмовать украинские позиции 153 раза. Основные силы оккупантов сосредоточены на Покровском направлении, однако им также удается продвигаться в Курахово и возле соседних населенных пунктов. При этом по мнению некоторых западных аналитиков, российское наступление достигло кульминации, а Украину впереди ждут тяжелые дни. Тем временем ВСУ не стесняются демонстрировать наличие дальнобойных возможностей и активно уничтожают объекты даже на территории РФ.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 31 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 Угрозу применения беспилотников объявили Донецкой и Одесской областям. Между тем, во временно оккупированном россиянами Севастополе после взрывов заметны сильные пожары.

00:00 В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, сообщалось о работе ПВО.

С ситуацией в Украине 28 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1039: солдат КНДР отправляют на убой, а Украина ожидает новую помощь

О новостях и событиях 30 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1040: россияне продвигаются в Курахово и окружают Покровск

О том, что происходило 31 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1041: Украина провела обмен пленными, а россияне давят на фронте