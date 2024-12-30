Война — день 1041: "пророчество" Гордона и загадочный рейс из России в США

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление не останавливается даже с приближением Нового года, а лишь за прошедшие сутки произошло 171 боевое столкновение. Наиболее горячими остаются Покровское и Курское направления, где произошла почти половина всех суточных российских штурмов. Захватчики пытаются обойти Покровск с юго-запада и отрезать его от снабжения, поскольку понимают, что заблокировать город будет проще, чем штурмовать его. При этом на Западе все громче звучат голоса пророссийских политиков, которые считают, что Украине придется отказаться от своих территорий и даже угрожают оставить ее без электричества. Впрочем, поддержка Украины все еще сохраняется и вскоре украинцы смогут услышать и хорошие новости.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 30 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

03:00 Доразведка по ударным беспилотникам.

01:00 До десятка ударных БПЛА находится в воздушном пространстве Украины.

00:00 В российских СМИ сообщили, что специальный самолет, которым пользуются первые лица РФ, пробыл два дня в США. На фоне этого в сети уже появилось много конспирологий.

О том, что происходило 27 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1038: россияне меняют тактику у Покровска, а Путин грезит переговорами

С ситуацией в Украине 28 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1039: солдат КНДР отправляют на убой, а Украина ожидает новую помощь

О новостях и событиях 30 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1040: россияне продвигаются в Курахово и окружают Покровск