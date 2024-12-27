Война — день 1038: россияне меняют тактику у Покровска, а Путин грезит переговорами

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают атаковать не только по линии фронта, а также наносят удары с воздуха. Так в Никополе, Днепропетровская область, армия РФ за прошедшие сутки ударила по базару. В то же время оккупанты пытаются продвинуться в направлении Покровска, изменив тактику наступления. А российский лидер Владимир Путин в очередной раз угрожает Украине "Орешником", добавляя, что РФ готова к переговорам. Тем временем украинцев уже предупреждают о возможных масштабных обстрелах России на Новый год.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 27 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Запорожье обошлось без пострадавших после ракетного удара россиян. В Полтавской и Сумской областях фиксируются российские БПЛА.

00:00 Deep State обновили карту. По их данным, враг оккупировал Украинку, а также продвинулся в Даченском, Курахово, Лисовке, возле Песчаного, Нововасиловки, Новоелизаветовки, Солнцевки. Уточнен район возле Ровнополья.

Населённые пункты, где продвинулась РФ на карте Deep State

Населённые пункты, где продвинулась РФ на карте Deep State

О том, что происходило 24 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1035: проблемы у Великой Новоселки и штурмы в Курской области

С ситуацией в Украине 25 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1036: РФ устроила масштабный обстрел на Рождество и подходит к Великой Новоселке

О новостях и событиях 26 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1037: россияне окружают Покровск, а ВСУ контратакуют в Часовом Яру