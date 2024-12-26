Россияне ударили по многолюдному рынку в Никополе, много пострадавших (фото)

Враг регулярно атакует город

В четверг, 26 декабря, российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. В результате пострадали 8 человек.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. По данным спасателей, были ранены четверо женщин и двое мужчин.

UPD: По данным спасателей, до 8 человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по Никополю, из них 7 – госпитализировали в больницу. Одна женщина – в критическом состоянии, еще 3 человека – в тяжелом

Кроме того, значительно повреждены торговые помещения. Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим в медицинскую помощь и транспортировали в больницу.

В свою очередь глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по рынку дроном-камикадзе. По его словам, раненые женщины 39, 63 и 64 лет находятся в тяжелом состоянии. Остальные – в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Никополь на карте

Напомним, в ночь на 25 декабря россияне запустили по Украине более 70 ракет разных типов и около 120 беспилотников. Больше всего пострадали Днепр и Харьков.

Массированный удар пришелся по теплоэлектростанциям ДТЭК. Было серьезно повреждено оборудование. Энергетики ввели графики отключения света для Киева и ряда областей Украины.