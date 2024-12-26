Росіяни вдарили по багатолюдному ринку в Нікополі, багато постраждалих (фото)

Ворог регулярно атакує місто

У четвер, 26 грудня, російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. В результаті постраждали 8 людей.

Про це повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. За даними рятувальників, були поранені четверо жінок і двоє чоловіків.

UPD: За даними рятувальників, до 8 людей зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по Нікополю, з них 7 – госпіталізували до лікарні. Одна жінка – у критичному стані, ще 3 людей – у важкому.

Крім того, значно пошкоджені торгові приміщення. Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували до лікарні.

Нікополь на мапі

Своєю чергою голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що ворог поцілив по ринку дроном-камікадзе. За його словами, поранені жінки 39, 63 та 64 років знаходяться у важкому стані. Решта – в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, у ніч на 25 грудня росіяни запустили по Україні понад 70 ракет різних типів та майже 120 безпілотників. Найбільше постраждали Дніпро та Харків.

Масований удар прийшовся по теплоелектростанціях ДТЕК. Було серйозно пошкоджено обладнання. енергетики ввели графіки відключення світла для Києва та низки областей України.