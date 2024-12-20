По 25 снарядів за хвилину: з’явилися відео моменту жорстокого обстрілу Херсона

Вибухи у місті не вщухали та лунали у різних районах

У п’ятницю вранці, 20 грудня, російські війська завдали масований ракетний удар по Херсону. В результаті за 40 хвилин по місту прилетіло 1000 снарядів, загинули та постраждали люди.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Зазначається, що за хвилину було 25 прильотів. В місті вибухи не зупинялися, удари були у всіх районах міста.

Росіяни свідомо били по житловій забудові, а також по соціальній та критичній інфраструктурі. Відео ранкових ударів по Херсону було опубліковано у місцевих Telegram-каналах.

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляв, що в результаті атаки загинули двоє людей, ще 11 осіб отримали поранення. Усіх постраждалих доправили до лікарень.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до нації 20 грудня заявив, що російські окупанти активізувалися на Херсонському напрямку.

Глава держави подякував українським військовим, які відбили просування російських військ на цьому напрямі.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни прагнуть знов окупувати Херсон. Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук оцінив, чи є в них сили форсувати Дніпро.