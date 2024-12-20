По 25 снарядов в минуту: появились видео момента жестокого обстрела Херсона

Взрывы в городе не утихали и звучали в разных районах

В пятницу утром, 20 декабря, российские войска нанесли массированный ракетный удар по Херсону. В результате за 40 минут по городу прилетело 1000 снарядов, погибли и пострадали люди.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Отмечается, что в минуту было 25 прилетов. В городе взрывы не останавливались, удары были во всех районах города.

Россияне сознательно били по жилой застройке, а также по социальной и критической инфраструктуре. Видео утренних ударов по Херсону были опубликованы в местных Telegram-каналах.

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщал, что в результате атаки погибли два человека, еще 11 человек получили ранения. Всех пострадавших доставили в больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к нации 20 декабря заявил, что российские оккупанты активизировались на Херсонском направлении.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые отбили продвижение российских войск на данном направлении.

Как сообщал "Телеграф", россияне стремятся снова оккупировать Херсон. Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук оценил, есть ли у них силы форсировать Днепр.