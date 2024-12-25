Наслідки ранкової атаки на Харків та область: потрощені будинки, є загибла (фото)

Росіяни влаштували кілька хвиль обстрілів

Вранці 25 грудня росіяни здійснили масовану атаку по місту Харкова. Близько 08:30 армія РФ ударила по житловому будинку в Основ’янському районі міста.

Як повідомив речник обласної прокуратури Дмитро Чубенко, у результаті атаки шахеда немає поранених, бо в будинку ніхто не проживав. У результаті ракетної атаки були пошкоджені підприємства у межах Харкова. Росіяни цілились саме у підприємства, каже речник. Внаслідок атаки є 5 поранених, повідомив Дмитро Чубенко.

В обласній прокуратурі також прокоментували ситуацію. Постраждало 6 людей, — уточнили кількість поранених у Харківській обласній прокуратурі. Зафіксовано щонайменше 10 влучань РФ. Постраждали Салтівський, Немишлянський, Київський та Індустріальний райони. Влучання зафіксовано ракетами Х-35, а також С-400.

Згодом Харківська прокуратура повідомила, що внаслідок атаки загинула людина. Сталось це на Куп’янщині.

"Слідством встановлено, що російська армія 25 грудня орієнтовно о 9:30 обстріляла с. Новоосинове Купʼянського району. Загинула 53-річна жінка. Пошкоджено приватні домоволодіння, господарчі споруди".

Раніше "Телеграф" писав, чи може Росія захопити Дніпро, Запоріжжя, Харків та Херсон. Росіяни роблять українські міста безлюдними.