Последствия утренней атаки на Харьков и область: разбиты дома, есть погибшая (фото)

Россияне устроили несколько волн обстрелов

Утром 25 декабря россияне совершили массированную атаку по городу Харькову. Около 08:30 армия РФ ударила по жилому дому в Основянском районе города.

Как сообщил спикер областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, в результате атаки шахеда нет раненых, потому что в доме никто не проживал. В результате ракетной атаки были повреждены предприятия в пределах Харькова. Россияне целились именно в предприятия, говорит спикер. В результате атаки есть 5 раненых, сообщил Дмитрий Чубенко.

В областной прокуратуре также прокомментировали ситуацию. Пострадали 6 человек, — уточнили количество раненых в Харьковской областной прокуратуре. Зафиксировано не менее 10 попаданий РФ. Пострадали Салтовский, Немышлянский, Киевский и Индустриальный районы. Попадание зафиксировано ракетами Х-35, а также С-400.

Впоследствии Харьковская прокуратура сообщила, что в результате атаки погиб человек. Произошло это на Купянщине.

"Следствием установлено, что российская армия 25 декабря ориентировочно в 9:30 обстреляла с. Новоосиново Купянского района. Погибла 53-летняя женщина. Повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки".

Ранее "Телеграф" писал, может ли Россия захватить Днепр, Запорожье, Харьков и Херсон. Россияне делают украинские города безлюдными.