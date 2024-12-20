В Украине дали первый комментарий об обстреле Рыльска на Курщине

В ЦПД при СНБО утверждают, что прилет был по месту дислокации российских военных

В Украине дали первый комментарий касательно обстрела города Рыльска в Курской области, в результате которого по меньшей мере 5 человек погибло и 26 получили ранения.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко опубликовал фото воронки от прилета возле горящего здания.

"Рыльск, Курщина. Место дислокации армии РФ", – написал Коваленко под фото.

Украинский общественный деятель Сергей Стерненко ранее сообщал, что по предварительным данным попадания были по зданиям, где дислоцировались российские военные.

Напомним, росСМИ, ссылаясь на слова губернатора Александра Хинштейна, обвиняют в ударе Вооруженные Силы Украины, которые якобы применили ракеты MGM-140B ATACMS Block 1A с кассетной боевой частью.

По словам губернатора, ракеты частично разрушили учебные заведения, школы, несколько частных домов. На уже публикуемые в сети видео видны последствия взрывов. Во многих домах вылетели окна, стекло, побило фасад зданий и кровлю.

Российские паблики добавляют, что по Рыльску нанесли якобы более 50 ударов. В городе массовые разрушения, повреждено множество зданий и зафиксированы пожары.

Ранее "Телеграф" писал, что 18 декабря в Мурманской области России прозвучали сильные взрывы неподалеку от главной военно-морской базы Северного флота. Расстояние от самого Мурманска до Украины составляет по прямой 1700-1900 км.