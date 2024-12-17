Четыре процента за одно сражение: войска Северной Кореи понесли большие потери в Курской области

После атаки грузовики российской армии вывезли с места столкновения сотни ликвидированных и раненых солдат КНДР

Корпус северокорейских наемников, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын передал своему союзнику, правителю РФ Владимиру Путину, мог понести большие потери при попытках штурмовать позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. За одно сражение контингент КНДР мог потерять 4% своей численности.

Об этом пишет издание Forbes. 14 декабря военные КНДР впервые вступили в бой в районе села Плехово в Курской области и смогли вытеснить 100 украинских военных, удерживавших населенный пункт, действуя группой более 500 солдат из 92-й и 94-й отдельных бригад специальных операций Корейской народной армии.

Однако потери группы северокорейских военных могут составлять до половины — то есть примерно до 250 единиц личного состава. Причина в том, что они пошли в атаку среди белого дня, пешком, по плотно заминированному полю и под ударами украинских БПЛА. Из трех волн атаки только третья смогла добиться успеха, две первые рассеял артиллерийский огонь, удары БПЛА и мины. А после атаки грузовики российской армии вывезли с места столкновения сотни ликвидированных и раненых солдат КНДР.

"Несмотря на все свои потери под Плеховым, северокорейцы по крайней мере получили определенные позиции. Результаты на противоположной стороне выступа могут быть менее обнадеживающими для армии Пхеньяна, ведущей свою первую великую войну за последние десятилетия. Украинская 17-я тяжелая механизированная бригада, которая удерживает линию края выступа, заявила, что "нанесла значительные потери противнику", возможно, включая северокорейцев. Похоже, что бригада не сдала много позиций", – отмечается в публикации.

Эти данные подтверждает руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. По его словам, российские оккупанты делают ставку на атаку количеством, задействовав относительно свежие подразделения КНДР.

"Как долго северокорейский 11-й армейский корпус сможет выдержать стратегию атак на истощение — непонятно. Возможно, корпус похоронил или отправил в госпиталь одного из каждых 25 находящихся под его командованием солдат только за минувшие выходные", — резюмирует издание.

Напомним, 14 декабря украинская разведка сообщила, что Россия в ближайшее время планирует привлечь солдат КНДР к штурмам в Курской области. В тот же день вечером президент Владимир Зеленский заявил, что северокорейские военные уже участвуют в боях Курской области. По его словам, у Украины есть информация о возможном применении солдат КНДР и на других участках фронта. А украинские военные опубликовали видео с, вероятно, первыми погибшими на войне против Украины солдатами КНДР.