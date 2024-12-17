Чотири проценти за одну битву: війська Північної Кореї зазнали великих втрат в Курській області

Після атаки вантажні автомобілі російської армії вивезли з місця зіткнення сотні ліквідованих та поранених солдатів КНДР

Корпус північнокорейських найманців, яких диктатор КНДР Кім Чен Ин передав своєму союзнику, правителю РФ Володимиру Путіну, міг зазнати великих втрат під час спроб штурмувати позиції Збройних сил України в Курській області. За одну битву контингент КНДР міг втратити 4% своєї чисельності.

Про це пише видання Forbes. 14 грудня військові КНДР вперше вступили в бій в районі села Плехову в Курській області та змогли витіснити 100 українських військових, які утримували населений пункт, діючи групою у понад 500 солдатів з 92-ї та 94-ї окремих бригад спеціальних операцій Корейської народної армії.

Проте втрати групи північнокорейських військових можуть становити до половини – тобто приблизно до 250 одиниць особового складу. Причина в тому, що вони пішли в атаку посеред білого дня, пішки, по щільно замінованому полю та під ударами українських БПЛА. З трьох хвиль атаки тільки третя змогла досягти успіху, дві перші розсіяв артилерійський вогонь, удари БПЛА та міни. А після атаки вантажні автомобілі російської армії вивезли з місця зіткнення сотні ліквідованих та поранених солдатів КНДР.

"Попри всі свої втрати під Плеховим, північнокорейці принаймні здобули певні позиції. Результати на протилежному боці виступу можуть бути менш обнадійливими для армії Пхеньяна, яка веде свою першу велику війну за останні десятиліття. Українська 17-та важка механізована бригада, яка утримує лінію на західному краю виступу, заявила, що "завдала значних втрат противнику", можливо, включаючи північнокорейців. Схоже, що бригада не здала багато позицій", – зазначається у публікації.

Ці дані підтверджує керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. За його словами, російські окупанти роблять ставку на атаку кількістю, задіявши відносно свіжі підрозділи КНДР.

"Як довго північнокорейський 11-й армійський корпус зможе витримати стратегію атак на виснаження – незрозуміло. Можливо, корпус поховав або відправив до шпиталю одного з кожних 25 солдатів, які перебувають під його командуванням, лише за минулі вихідні", – резюмує видання.

Нагадаємо, 14 грудня українська розвідка повідомила, що Росія найближчим часом планує залучити солдатів КНДР до штурмів у Курській області. Того ж дня ввечері президент Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські військові вже беруть участь у боях у Курській області. За його словами, Україна має інформацію про можливе застосування солдатів КНДР й на інших ділянках фронту. А українські військові опублікували відео з, ймовірно, першими загиблими на війні проти України солдатами КНДР.