Рус

Армію КНДР кинули на штурм важливого напрямку. Зеленський озвучив їхні втрати

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
567
Володимир Зеленський про армію КНДР Новина оновлена 14 грудня 2024, 17:01
Володимир Зеленський про армію КНДР. Фото Колаж "Телеграфу"

Це ескалація, якої так боявся Захід

Росіяни почали використовувати солдатів з Північної Кореї для штурмів на Курському напрямку. Збройні Сили України відбивають кожну атаку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, РФ почала включати у свої зведення підрозділи КНДР з Курщини.

"Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні", — каже президент.

Він наголошує, що фактично Росія втягнула у війну третю сторону і це точно ескалація конфлікту, якої так боялась більшість на Заході.

"Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії, і у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", — додає Зеленський.

За його словами, Москва ігнорує заклики всіх країн світу щодо необхідності деескалації. При цьому світ тільки спостерігає за цим, а Росія продовжу укріплювати свою військову машину.

"Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", — пояснює гарант держави.

Він додав, що вже наступного тижня плануються переговори з Європою щодо підтримки, санкцій та дипломатії миру. Вже з 2025 року усе це має зрости врази, аби війна дійшла фіналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив, чому росіяни влаштували масштабний обстріл саме зараз.

Теги:
#Україна #Росія #КНДР #Війна #Володимир Зеленський