Армію КНДР кинули на штурм важливого напрямку. Зеленський озвучив їхні втрати

Це ескалація, якої так боявся Захід

Росіяни почали використовувати солдатів з Північної Кореї для штурмів на Курському напрямку. Збройні Сили України відбивають кожну атаку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, РФ почала включати у свої зведення підрозділи КНДР з Курщини.

"Але ми маємо інформацію про те, що можливе застосування й на інших ділянках фронту. Втрати серед цієї категорії вже теж помітні", — каже президент.

Він наголошує, що фактично Росія втягнула у війну третю сторону і це точно ескалація конфлікту, якої так боялась більшість на Заході.

"Саме Путін робить кроки, які розширюють та продовжують цю війну. Саме він відштовхує можливість миру. І він хоче, щоб і в Азії, і у світу додалось проблем. Саме для цього росіяни навчають Північну Корею сучасній війні", — додає Зеленський.

За його словами, Москва ігнорує заклики всіх країн світу щодо необхідності деескалації. При цьому світ тільки спостерігає за цим, а Росія продовжу укріплювати свою військову машину.

"Ми будемо захищатись, у тому числі проти цих північнокорейців. Ми будемо й надалі діяти скоординовано з усіма нашими партнерами, щоб цю війну зупинити – зупинити надійно, гарантованим миром", — пояснює гарант держави.

Він додав, що вже наступного тижня плануються переговори з Європою щодо підтримки, санкцій та дипломатії миру. Вже з 2025 року усе це має зрости врази, аби війна дійшла фіналу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський пояснив, чому росіяни влаштували масштабний обстріл саме зараз.