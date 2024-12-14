Армию КНДР бросили на штурм важного направления. Зеленский озвучил их потери

Это эскалация, которой так боялся Запад

Россияне начали использовать солдат из Северной Кореи для штурмов на Курском направлении. Вооруженные Силы Украины отбивают каждую атаку.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, РФ начала включать в свои сведения подразделения КНДР из Курщины.

"Но мы располагаем информацией о том, что возможно применение и на других участках фронта. Потери среди этой категории уже тоже заметны", — говорит президент.

Он отмечает, что фактически Россия втянула в войну третью сторону и это точно эскалация конфликта, которой так боялось большинство на Западе.

"Именно Путин делает шаги, которые расширяют и продолжают эту войну. Именно он отталкивает возможность мира. И он хочет, чтобы и в Азии, и в мире добавилось проблем. Именно для этого россияне учат Северную Корею современной войне", — добавляет Зеленский.

По его словам, Москва игнорирует призывы всех стран мира о необходимости деэскалации. При этом мир только наблюдает за этим, а Россия продолжит укреплять свою военную машину.

"Мы будем защищаться, в том числе против этих северокорейцев. Мы будем и дальше действовать скоординированно со всеми нашими партнерами, чтобы эту войну остановить – остановить надежно, гарантированным миром", — объясняет гарант государства.

Он добавил, что уже на следующей неделе планируются переговоры с Европой о поддержке, санкциях и дипломатии мира. Уже с 2025 года все это должно вырасти в разы, чтобы война пришла к финалу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Зеленский объяснил, почему россияне устроили масштабный обстрел именно сейчас.