Это не всегда была Россия: часть Курской области ранее входила в состав Украины

Эти территории относят к этноисторическому краю Курщина

Во вторник, 6 августа, в сети начали появляться сообщения о якобы заходе украинских войск на территорию Курской области России. В частности, российские паблики сообщали о боевых действиях в Суджанском районе.

Учитывая эти события, "Телеграф" решил напомнить, что в свое время эта территория находилась под властью Украинского Государства. Эти события разворачивались в 1918 году.

Это было во времена Украинского Государства гетмана Скоропадского. Весной 1918 южная и западная части Курской губернии были заняты немецкими и австро-венгерскими войсками, и до начала 1919 находились в составе Украинского Государства.

Как отмечает в своей работе украинский историк Елена Бойко, по сравнению с эпохой Центральной Рады на востоке украинская власть за гетманата распространилась на некоторые новые территории: Путивльский, Суджанский, Грайворонский, Рыльский, Белгородский, Корочанский, Новооскольский уезды Курской губернии, Валуйский уезд Воронежской губернии. На этих землях была создана украинская администрация.

Зеленая линия – украинско-российская граница времен Украинского Государства. Белая – нынешняя граница. Из атласа истории Украины для 10 класса

Также там была создана "нейтральная зона". Она проходила через Рыльск, Коренево и Суджу. После революции в Германии и окончательного поражения в войне немецко-австрийские войска были выведены с территории бывшей Российской империи. После советской оккупации Украины часть этих территорий включили в состав России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 6 августа в Курской области во время атаки дронов раздались мощные взрывы. В частности, пострадали город Суджа и другие населенные пункты. Местные говорят, что взрывы также были слышны в Глушково, Коренево, Льговском, Беловском, Курчатовском и Октябрьском районах.