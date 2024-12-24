Война — день 1035: проблемы возле Великой Новоселки и штурмы в Курской области

Оперативно о главном за сутки

Ситуация на фронте остается очень напряженной, а лишь за прошедшие сутки там в очередной раз было зафиксировано свыше двух сотен боевых столкновений. Наиболее активно россияне штурмуют в Курской области. На территории Украины для захватчиков приоритетными остаются Покровское, Кураховское и Времевское направления. В частности тяжелая ситуация наблюдается в районе Великой Новоселки, что неподалеку от админграницы Днепропетровской области. При этом в СМИ появились сообщения, что захватчики якобы намерены форсировать Днепр, чтобы войти в Херсон, но военные говорят, что это для них было бы самоубийством.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 24 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 После атаки дронов под российским городом Миллерово (Ростовская область) виден пожар.

С ситуацией в Украине 21 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1032: обострение в Херсоне и тревожные заявления Путина

О новостях и событиях 22 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1033: штурмы оккупантов не прекращаются, а в российских городах слышны взрывы

О том, что происходило 23 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1034: россияне запускают дроны и штурмуют на самокатах