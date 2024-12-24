Війна — день 1035: проблеми біля Великої Новосілки та штурми у Курській області

Оперативно про головне за добу

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою, а лише минулої доби там у черговий раз було зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Найбільш активно росіяни штурмують у Курській області. На території України для загарбників пріоритетними залишаються Покровський, Курахівський та Времівський напрями. Зокрема, важка ситуація спостерігається в районі Великої Новосілки, що неподалік від адмінкордону Дніпропетровської області. При цьому в ЗМІ з’явилися повідомлення, що загарбники нібито мають намір форсувати Дніпро, щоб увійти до Херсона, але військові кажуть, що це було б для них самогубством.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 24 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Після атаки дронів під російським містом Міллерово (Ростовська область) видно пожежу.

З ситуацією в Україні 21 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1032: загострення у Херсоні та тривожні заяви Путіна

Про новини та події 22 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1033: штурми окупантів не припиняються, а в російських містах чути вибухи

Про те, що відбувалося 23 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1034: росіяни запускають дрони та штурмують на самокатах