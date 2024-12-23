Війна — день 1034: росіяни запускають дрони і штурмують на самокатах

Оперативно про головне за добу

Російський наступ триває та його інтенсивність не знижується. Лише минулої доби на фронті було зафіксовано 207 бойових зіткнень. Основними напрямками для загарбників залишаються Покровське та Курахівське, а також Времівське та Курське. Висока інтенсивність бойових дій призводить до значного виснаження російської військової машини, тому в багатьох місцях їм доводиться відмовлятися від важкої техніки і штурмувати на тому, що було під рукою. Іноді їм у буквальному значенні доводиться йти в бій на самокатах. Однак, попри це, експерти вважають, що сторони ще будуть здатні вести бойові дії протягом 2025 року, а також, можливо, і в першій половині 2026-го.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 23 грудня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 18 безпілотників перебувають у кількох регіонах України, за даними моніторингу. Один з БПЛА загрожує Борисполю, найближчим часом можлива робота ППО.

00:00 У повітряному просторі України зафіксовано близько 20 БПЛА, з яких більша частина летить із Чернігівської області у бік Київської.

Про те, що відбувалося 20 грудня, читайте у трансляції: Війна — день 1031: Росія вдарила по Києву і загострює ситуацію в Херсоні

З ситуацією в Україні 21 грудня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 1032: загострення у Херсоні та тривожні заяви Путіна

Про новини та події 22 грудня "Телеграф" розповідав тут: Війна — день 1033: штурми окупантів не припиняються, а в російських містах чути вибухи