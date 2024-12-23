Война — день 1034: россияне запускают дроны и штурмуют на самокатах

Оперативно о главном за сутки

Российское наступление продолжается и его интенсивность не снижается. Лишь за прошлые сутки на фронте было зафиксировано 207 боевых столкновений. Основными направлениями для захватчиков остаются Покровское и Кураховское, а также Времевское и Курское. Высокая интенсивность боевых действий приводит к значительному истощению российской военной машины, а потому во многих местах им приходится отказываться от тяжелой техники и штурмовать на том, что было под рукой. Иногда им в прямом смысле приходится идти в бой на самокатах. Однако несмотря на это эксперты считают, что стороны еще будут способны вести боевые действия в течение 2025 года, а также, возможно, и в первой половине 2026-го.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 23 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 18 беспилотников находятся в нескольких регионах Украины, по данным мониторинга. Один из БПЛА угрожает Борисполю, в ближайшее время возможна работа ПВО.

00:00 В воздушном пространстве Украины зафиксировано около 20 БПЛА, из которых большая часть летит из Черниговской области в сторону Киевской.

О том, что происходило 20 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1031: Россия ударила по Киеву и накаляет ситуацию в Херсоне

С ситуацией в Украине 21 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1032: обострение в Херсоне и тревожные заявления Путина

О новостях и событиях 22 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1033: штурмы оккупантов не прекращаются, а в российских городах слышны взрывы