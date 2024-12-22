Война — день 1033: штурмы оккупантов не прекращаются, а в российских городах слышны взрывы

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают вести боевые наступление на ряде направлений. Наиболее ожесточенные бои проходят в Курской области, где россияне при поддержке северокорейцев пытаются выбить ВСУ из плацдарма возле Суджи. В то же время на территории Украины наиболее активным стало Времевское направление, поскольку захватчики пытаются пробиться к админгранице Донецкой и Днепропетровской областей и для этого совершают штурмы малыми группами и днем и ночью. Также продолжаются обмены ударами дальнобойным оружием, налеты дронов уже стали обыденным явлением как для Украины, так и для некоторых российских городов.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 22 декабря. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Возле Ростова слышны взрывы

О новостях и событиях 19 декабря "Телеграф" рассказывал здесь: Война — день 1030: оккупанты несут огромные потери и обстреливают Кривой Рог

О том, что происходило 20 декабря, читайте в трансляции: Война — день 1031: Россия ударила по Киеву и накаляет ситуацию в Херсоне

С ситуацией в Украине 21 декабря можно ознакомиться в этом материале: Война — день 1032: обострение в Херсоне и тревожные заявления Путина